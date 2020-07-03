На Куршской косе — день без электричества

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На Куршской косе один день придется обходиться без электричества. На 10 часов оно будет отключено 13 июля.

В это время будет проведен ремонт линий электропередачи. Для медицинских и прочих важных учреждений электричество будут производить генераторы. Ко дню без электричества стоит подготовиться бизнесу, жителям и отдыхающим – например, позаботиться о продуктах в морозилках или, к примеру, — заранее зарядить телефон.