На Куршской косе уничтожат ночных бабочек, обладающих непомерным аппетитом

Леса Куршской косы будут опрыскивать биологическими препаратами для уничтожения вредителей. Обработка будет осуществляться с самолетов. Всего планируется обработать около 2000 га лесов Куршской косы.

Делается это для того, чтобы уничтожить давнишнего вредителя этих уникальных лесов. Речь идет о ночной бабочке с романтическим названием шелкопряд-монашенка и не романтическим аппетитом. Шелкопряд-монашенка — это серьезный лесной вредитель, который поедает и повреждает многие деревья — особенно ель, сосну, лиственницу, а также все хвойные за исключением можжевельника. Не брезгует она и дубом или березой.

Специалисты подчеркивают, что все сброшенные препараты направлены на уничтожение исключительно этого насекомого, и никак не вредят другим животным или человеку.