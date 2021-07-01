На Лукишкской площади появится пункт вакцинации

За последние две недели в Вильнюсе зафиксировано менее 25 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Столица стала первым большим городом в Литве, попавшим в «зелёную зону». В связи с позитивными тенденциями с 5 июля на столичной Лукишкской площади будет упразднён пункт тестирования, а вместо него появится пункт вакцинации. Тесты для «паспортов возможностей» с 3 июля можно будет сделать в пункте тестирования по адресу ул. Герулайчё, 1. Необходимо отметить, что в настоящий момент прививку получил практически каждый второй житель столицы, и вильнюсское самоуправление не снижает обороты. Жители приглашаются на вакцинацию, а первую прививку в центре вакцинации Litexpo сейчас можно получить и без предварительной регистрации. Помимо этого сегодня в микрорайоне Науйининкай с 17:00 до 20:00 возле торгового центра LIDL все желающие смогут привиться препаратом Jannsen. Для этого достаточно иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Каждый четвёртый житель Германии выступает за обязательную вакцинацию

Почти каждый четвёртый житель Германии выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса. 22% участников опроса считают такую меру необходимой после появления дельта-варианта коронавируса. В свою очередь, 77% респондентов считают, что вакцинация должна оставаться добровольной.

Почти две тысячи шотландских футбольных фанатов вернулись домой с коронавирусом

Власти Шотландии сообщили о выявлении почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом среди вернувшихся с матчей Евро-2020 футбольных фанатов. При этом две трети инфицированных ездили на матчи, проходившие в Лондоне, вопреки рекомендациям. Почти 400 заразившихся шотландцев присутствовали на стадионе 18 июня, когда их сборная играла в британской столице против английской сборной, в то время как другие болельщики следили за матчем на улицах и площадях. Три четверти заразившихся – представители возрастной группы от 20 до 39 лет, девять из десяти – мужчины.