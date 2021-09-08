На магистрали A5 появятся «умные» информационные табло

На магистральной дороге A5 Каунас – Мариямполе – Сувалки планируются некоторые обновления.

В следующем году на трассе появятся информационные табло. Они будут оповещать водителей о дорожных условиях, регулировать разрешенную скорость и предупреждать о препятствиях на дороге. Дирекция автомобильных дорог сообщает, что на магистрали установят в общей сложности 25 таких указателей с обновляющейся информацией на отрезке дороги с 1-го по 58-й км.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.