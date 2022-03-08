На мероприятиях снова можно быть в масках, а не в респираторах

C сегодняшнего дня на мероприятиях в закрытых помещениях зрители, участники и обслуживающий персонал снова могут находиться не только в респираторах уровня FFP2, но и в медицинских масках. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

При этом на организаторов мероприятий ложится ответственность не только вывешивать на видном месте соответствующую информацию, но и выдавать маски или респираторы зрителям, если у них нет средств защиты.

Организаторы мероприятия должны следить за тем, чтобы зрители и посетители выполняли требования безопасности. Людей без масок и респираторов обслуживать нельзя.

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