Covid-19

На мероприятиях снова можно быть в масках, а не в респираторах

Автор R RADIO LT

C сегодняшнего дня на мероприятиях в закрытых помещениях зрители, участники и обслуживающий персонал снова могут находиться не только в респираторах уровня FFP2, но и в медицинских масках. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

На мероприятиях снова можно быть в масках, а не в респираторах

При этом на организаторов мероприятий ложится ответственность не только вывешивать на видном месте соответствующую информацию, но и выдавать маски или респираторы зрителям, если у них нет средств защиты. 

Организаторы мероприятия должны следить за тем, чтобы зрители и посетители выполняли требования безопасности. Людей без масок и респираторов обслуживать нельзя.

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