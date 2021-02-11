На Олимпийских играх в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио опубликовал правила поведения для спортсменов.

Согласно документу, атлетам запретят обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы избежать распространения COVID-19. Об этом сообщил AFP.

При этом участникам соревнований все равно выдадут 150 тыс. презервативов. Традиция обеспечивать олимпийцев средствами контрацепции существует с 1980-х годов и, по всей видимости, ее не нарушат, несмотря на пандемию.

Организаторы Игр все же настаивают, чтобы спортсмены «максимально ограничили контакты с другими людьми» и «избегали ненужных форм физического контакта».

За нарушение строгих правил их могут лишить возможности соревноваться.

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