На отдых – к озеру или реке. Лучшие пляжи столицы

Лето в этом году выдалось настоящее, с жарой и ливнями. А значит многие уже не раз ездили на отдых к озеру или реке. Компания Grinda рассказывает о том, какие пляжи столицы отлично подходят для того, чтобы там безопасно отдыхать и купаться.
Впервые в Литве пляжи у водоемов были награждены «Голубым флагом» – международно признанным знаком качества. Такой рейтинг получили столичные пляжи озера Бальсис и Жирмунай. На пляжах установлены новые волейбольные и баскетбольные площадки, тренажеры. Тропы и купальное оборудование адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
Международный сертификат «Голубого флага» и право поднять его предоставляются после выполнения 33 требований в отношении познавательных и информационных показателей. И, конечно же, – требований по качеству воды, экологии, по предоставлению безопасных и качественных услуг. Сертификат «Голубой флаг» выдается только на один сезон. Если состояние пляжей после проверки не соответствует обязательным критериям, «Голубой флаг» снимают.
ПЛЯЖ ОЗЕРА БАЛЬСИС (ЗЕЛЕНЫЕ ОЗЁРА). ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА
- Температура воды на поверхности – 25°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – VERKIŲ RIEŠĖ
- Как добраться общественным транспортом?
ЖИРМУНАЙСКИЙ ПЛЯЖ. ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА
- Температура воды на поверхности – 22°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – VALAKAMPIŲ TILTAS
- Как добраться общественным транспортом?
I-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ
- Температура воды на поверхности – 22°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – 1-ASIS PAPLŪDIMYS
- Как добраться общественным транспортом?
II-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ (+ отдельная зона для нудистов)
- Температура воды на поверхности – 22°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – 2-ASIS PAPLŪDIMYS
- Как добраться общественным транспортом?
I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА БАЛЬЖИС
- Температура воды на поверхности – 25°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BALŽIO
- Как добраться общественным транспортом?
I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА ТАПЕЛЯЙ
- Температура воды на поверхности – 25°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – KARAČIŪNAI
- Как добраться общественным транспортом?
ПЛЯЖ ОЗЕРА САЛОТЕС
- Температура воды на поверхности – 24°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BITĖNŲ
- Как добраться общественным транспортом?
ПЛЯЖ ОЗЕРА ГИЛУЖИС
- Температура воды на поверхности – 25°C (2021-07-02)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BITĖNŲ
- Как добраться общественным транспортом?
И еще полезная информация. Гуляя по городу в жаркую погоду, не забывайте чаще пить воду. Для этого в столице оборудовано около 20 специальных точек. Карту стационарных и мобильных пунктов питьевой воды вы сможете найти здесь.