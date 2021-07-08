Отдых в Литве Это интересно

На отдых – к озеру или реке. Лучшие пляжи столицы

Автор Анжелика Орлёнок 37
На отдых &#8211; к озеру или реке. Лучшие пляжи столицы

Лето в этом году выдалось настоящее, с жарой и ливнями. А значит многие уже не раз ездили на отдых к озеру или реке. Компания Grinda рассказывает о том, какие пляжи столицы отлично подходят для того, чтобы там безопасно отдыхать и купаться.

Впервые в Литве пляжи у водоемов были награждены «Голубым флагом» – международно признанным знаком качества. Такой рейтинг получили столичные пляжи озера Бальсис и Жирмунай. На пляжах установлены новые волейбольные и баскетбольные площадки, тренажеры. Тропы и купальное оборудование адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Международный сертификат «Голубого флага» и право поднять его предоставляются после выполнения 33 требований в отношении познавательных и информационных показателей. И, конечно же, – требований по качеству воды, экологии, по предоставлению безопасных и качественных услуг. Сертификат «Голубой флаг» выдается только на один сезон. Если состояние пляжей после проверки не соответствует обязательным критериям, «Голубой флаг» снимают.

ПЛЯЖ ОЗЕРА БАЛЬСИС (ЗЕЛЕНЫЕ ОЗЁРА). ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА

ЖИРМУНАЙСКИЙ ПЛЯЖ. ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА

I-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ

II-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ (+ отдельная зона для нудистов)

I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА БАЛЬЖИС

I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА ТАПЕЛЯЙ

ПЛЯЖ ОЗЕРА САЛОТЕС

ПЛЯЖ ОЗЕРА ГИЛУЖИС

И еще полезная информация. Гуляя по городу в жаркую погоду, не забывайте чаще пить воду. Для этого в столице оборудовано около 20 специальных точек. Карту стационарных и мобильных пунктов питьевой воды вы сможете найти здесь.

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