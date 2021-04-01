На пасхальные выходные Вильнюс обещает шквал вакцин – приглашает желающих зарегистрироваться

Пожилые люди, учителя, преподаватели, выпускники, хронически больные люди и участники зарубежных миссий уже приглашены зарегистрироваться в интернете и выбрать предпочтительное время вакцинации.

Регистрация на сайте https://vakcina.vilnius.lt/.

В настоящее время пожилые люди (старше 65 лет), с которыми еще не связались по поводу вакцины, выпускники, учителя, преподаватели и другой персонал в секторе образования, участники зарубежных миссий (дипломаты, солдаты) приглашаются зарегистрироваться на вакцину Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), высококвалифицированные спортсмены, культурные и артистические участники – все, кто будет иметь миссии за границу в связи с их работой) и те, кто страдает хроническими заболеваниями (хронические сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, печени, ожирение, когда ИМТ превышает 35, диабетики и другие).

Вы можете проверить, принадлежите ли вы к одной из групп в этом описании – http://bit.ly/velykuvakcinosgrupes.

В Вильнюсе в настоящее время привиты 111,2 тысячи человек, 63,4 тыс. получили первую дозу.

Мэрия Вильнюса намерена расширить существующие центры вакцинации, подключив помещения Litexpo. Таким образом, в Вильнюсе можно будет вакцинировать до 15 тысяч человек в день.

Важная информация для абитуриентов. У Вас есть возможность вакцинироваться от COVID-19 уже сегодня.

Обращайтесь к классному руководителю, который зарегистрирует Вас или ищите информацию на сайте Вашего самоуправления.

Все подробности по телефону в Вильнюсе 8 5 230 01 23.