На перекрестке улиц Жирмуну и Карейвю – изменения движения

С 23 апреля до 8 мая на пересечении улиц Жирмуну и Карейвю будут проводиться работы по реконструкции коллектора сточных вод и очистных сооружений.

На этом участке работники сооружат своеобразную площадку и в период реконструкции перенаправят дождевые стоки из старой сети в новый магистральный коллектор поверхностных сточных вод. Когда проект завершится, будут решены две серьезные проблемы этого района города. Это наводнения после дождей и очистка сточных вод.

Во время реконструкции временно изменится организация дорожного движения. При этом чтобы у участников движения было как можно меньше неудобств, с 23 апреля на пересечении улиц Веркю и Карейвю, как обычно, можно будет двигаться во всех направлениях. Однако из-за земляных работ полосы будут немного сужены, незначительно изменится их траектория.

Временные изменения почувствуют участники дорожного движения, движущиеся по улице Жирмуну (со стороны Северного городка) к перекрестку с улицей Карейвю. На этом участке две полосы движения будут временно объединены в одну. По этой полосе можно будет ехать по ул. Жирмуну прямо или поворачивать направо на ул. Карейвю и ехать в сторону Валакампяйского моста.

Водителей просят следить за информацией на дорогах, руководствоваться дорожными знаками.

Источник