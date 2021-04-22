Вильнюс Дороги Новости

На перекрестке улиц Жирмуну и Карейвю – изменения движения

Автор Анжелика Орлёнок 12
На перекрестке улиц Жирмуну и Карейвю - временные изменения движения

С 23 апреля до 8 мая на пересечении улиц Жирмуну и Карейвю будут проводиться работы по реконструкции коллектора сточных вод и очистных сооружений.

На этом участке работники сооружат своеобразную площадку и в период реконструкции перенаправят дождевые стоки из старой сети в новый магистральный коллектор поверхностных сточных вод. Когда проект завершится, будут решены две серьезные проблемы этого района города. Это наводнения после дождей и очистка сточных вод.

Во время реконструкции временно изменится организация дорожного движения. При этом чтобы у участников движения было как можно меньше неудобств, с 23 апреля на пересечении улиц Веркю и Карейвю, как обычно, можно будет двигаться во всех направлениях. Однако из-за земляных работ полосы будут немного сужены, незначительно изменится их траектория.

Временные изменения почувствуют участники дорожного движения, движущиеся по улице Жирмуну (со стороны Северного городка) к перекрестку с улицей Карейвю. На этом участке две полосы движения будут временно объединены в одну. По этой полосе можно будет ехать по ул. Жирмуну прямо или поворачивать направо на ул. Карейвю и ехать в сторону Валакампяйского моста.

Водителей просят следить за информацией на дорогах, руководствоваться дорожными знаками.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

Отказ от служб в храмах продлен до 10 января

Автор RUSRADIO LT
Юлианна Караулова и Андрей Черных

Юлианна Караулова показала свою беременность в новом клипе

Автор Эвелина Никанорова
Эстония

В Эстонии ввели строгий карантин

Автор RUSRADIO LT

Приложение «Голос транспорта» – в помощь слабовидящим

Автор Эвелина Никанорова

Киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT

Пожарные призывают прочистить печные трубы

Автор RUSRADIO LT
Сегодня открылась самая высокая обзорная площадка Литвы

Сегодня открылась самая высокая обзорная площадка Литвы

Автор RUSRADIO LT
Ученики начальных классов в 45 самоуправлениях страны вернутся за парты

Начальные школы и салоны красоты планируется открывать первыми

Автор RUSRADIO LT
Три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами

Три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами

Автор Эвелина Никанорова