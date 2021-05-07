На перекрёстке ул. Лиепкальнё-Минское ш. изменения в движении

Грандиозная реконструкция перекрёстка ул. Лиепкальнё-Жирню-Минское шоссе вышло на финишную прямую. 8 или 9 мая (в зависимости от погодных условий) на этом перекрёстке будет изменена организация движения. После изменений будет частично разрешено движение автотранспорта по новому тоннелю и виадуку.

Помимо этого на перекрёстке начнут работать светофоры, которые упорядочат движение. Поскольку на перекрёстке будут осуществляться заключительные работы, водителям следует обращать внимание на сигналы светофоров, дорожные знаки и горизонтальную разметку, а также придерживаться Правил дорожного движения.

К слову, заключительные работы включают в себя установку перегородок, покраску стен тоннеля и виадука, устройство велодорожек, мощение и пр. А сразу же после реорганизации движения планируется проложить дорогу, убрав нынешний временный кольцевой перекрёсток на ул. Лиепкальнё.

Необходимо также отметить, что изменения будут внесены и в движение общественного транспорта. После реконструкции перекрёстка автобусы 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82 и 88 маршрутов вернутся на свои привычные трассы. Более подробно об этих изменениях можно узнать здесь.

В целом, движение на обновлённом транспортном узле будет полностью возобновлено в середине июля, а сам проект будет закончен и сдан до 9 сентября этого года.

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