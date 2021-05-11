Новости Паутина

На пляже нашли старинную бутылку с письмом с «Титаника»

Автор Эвелина Никанорова 27
На пляже нашли старинную бутылку с письмом с «Титаника»

Ученые из Университета Квебека изучают письмо из бутылки, которая могла быть сброшена с «Титаника» за день до катастрофы. Об этом сообщается на сайте UQAR.

В 2017 году запечатанную бутылку нашла в песке семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Они передали находку специалистам.

В бутылке оказалось письмо, которое датируется 13 апреля 1912 года. Оно написано от лица девочки Матильды Лефевр. По данным специалистов, девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса затонувшего судна. Ученые также связались с ныне живущими родственниками Матильды.

13-летняя Матильда Лефевр направлялась в Нью-Йорк вместе с мамой и тремя братьями и сестрами, их должен был встретить отец. Но Лефевры скончались вместе с другими пассажирами, когда затонул «Титаник». Напомним, что катастрофа произошла в ночь с 14 на 15 апреля.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевров в Левен», — говорится в послании Матильды.

Ученые подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги. Однако до сих пор продолжаются исследования самого письма, в частности, его почерка.

Специалистов смущает, что почерк не соответствует тому, как в те годы учили писать детей во французских школах. По одной из версий, девочка могла попросить написать письмо кого-то другого.

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