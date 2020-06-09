Listen to «На подачу деклараций осталось меньше месяца» on Spreaker.

Всего половина лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, предоставили налоговой инспекции декларации о доходах за прошедший год. Их необходимо подать до 1 июля, напоминает налоговая инспекция. И обращает внимание, что в этом году это сделать намного легче, при помощи новой электронной анкеты — «ведуна».

Кроме того, в связи с карантином, лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью, за опоздания с уплатой налогов без каких-либо отдельных заявлений не насчитывается пеня в течение действия экстремальной ситуации и спустя два месяца после ее отмены.

Таким образом, налоги можно будет заплатить позже, но декларацию необходимо предоставить до июля.

Инспекция также напоминает жителям Литвы о необходимости подать декларацию в том случае, если они в прошлом году продали автомобиль или недвижимость.