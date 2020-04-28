На подачу заявок о выплате за простой остается всего несколько дней

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На то, чтобы подать заявку по поводу выплаты за простой в марте, остается всего несколько дней.

Затем будут приниматься заявки только за апрель. Об этом сообщило Министерство социальной защиты и труда Литвы.

По данным Соцмина, субсидии за вызванные карантином простои уже выплачены большей части из 12 тысяч обратившихся за ними предприятий.