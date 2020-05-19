Listen to «На повестке дня — следующие пункты ослабления карантина» on Spreaker.

Завтра правительство Литвы должно приступить к обсуждению дальнейшего ослабления карантина. В числе вопросов, которые стоят на повестке дня, — возобновление мероприятий, возможность регулярного авиасообщения с Норвегией, пограничный контроль с Польшей.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис пояснил, что, возможно, уже будут проходить мероприятия и в июне, и в июле, и в августе. Речь идет о театрах и концертах. Однако будут действовать некоторые ограничения, касающиеся количества участников.

Премьер также не исключил, что в ближайшее время будет решен вопрос поездок в Польшу. По словам главы правительства, Литва и Польша идут по пути постепенной либерализации. Литва внесла предложение, но нужна и инициатива со стороны Польши. Напоминаем, что Польша продлила контроль на границах со странами ЕС до 12 июня.