На работу после отпуска: 10 советов, как вернуться в ритм

После приятного летнего отпуска нас резко погружают в водоворот стресса: неспешные утра вновь сменяет звонок будильника, а отдых – накопившиеся за его время горы работы. Как преодолеть этот этап без лишнего напряжения и мотивировать себя на работу?

Нидерландский психолог и исследователь туризма Йерун Навийн разработал «кривую отпускного счастья». Она показывает, что в первые два-три дня отпуска наше самочувствие почти не улучшается, поскольку мы еще не сбросили зажим повседневного стресса. После этого оно начинает резко улучшаться, достигая своего максимума примерно в середине отпуска, а с приближением его конца столь же резко идет по нисходящей.

Возвращаясь на работу после отпуска, каждый с большей или меньшей степенью интенсивности ощущает синдром, который психологи называют post-holiday blues – постотпускной синдром.

Он длится в среднем два-три дня. И проявляется сложностью с концентрацией на работе, подавленным настроением и дезориентацией в скопившейся куче работы. Как с этим справиться?

1. ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ УДОБНОЙ «ПОДУШКЕ ВРЕМЕНИ»

Не планируйте возвращение из отпускного путешествия или с дачи на воскресенье, если вам уже в понедельник надо быть на работе. Дайте себе хотя бы пару дней, чтобы спокойно подготовиться. Запишитесь к парикмахеру, просмотрите свой деловой гардероб – возможно, ему требуется свежее пополнение? Это не только поможет настроиться на новый этап работы, но и улучшит настроение.

2. КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА МОТИВИРУЮЩИХ АСПЕКТАХ

Вы вновь повстречаете коллег и деловых партнеров. С новыми силами приметесь за реализацию новых идей. Ожидается подписание многообещающего договора и т.д. Между прочим, как свидетельствуют исследования, 56% людей на самом деле рады вернуться в привычную рабочую среду, поскольку снова включаются в круговорот и ощущают приятный прилив адреналина. А тщательно распланированный распорядок дня мобилизует и позволяет сделать максимально много.

3. ВОЗЬМИТЕ КУСОЧЕК ОТПУСКА С СОБОЙ!

Установите на своем компьютере в качестве фоновой картинки какой-нибудь особый пейзаж из путешествия. Поставьте на стол маленький сувенир, напоминающий об отпуске. Это вдохновит и напомнит приятные моменты.

4. НАБИРАЙТЕ ТЕМП ПОНЕМНОГУ

Не бросайтесь сразу же с головой в рабочий вихрь. Не планируйте важные собрания и встречи в первые же дни после отпуска. Это время полезнее уделить тому, чтобы ознакомиться со всем важным, что произошло во время вашего отсутствия, и сконцентрироваться на актуальных рабочих заданиях.

5. КРАТКОЕ ИНКОГНИТО

Это может вам весьма пригодиться, если во время отпуска скопилось очень много информации для просмотра. Вы можете в электронной почте еще на пару дней оставить опцию автоматических ответов, которые извещают о вашем отсутствии. За это время вы успеете просмотреть, отсортировать полученные письма и ответить на самые срочные.

6. РАССТАВЬТЕ ПРИОРИТЕТЫ

Список скопившейся работы упорядочьте по приоритетности. Тут может быть полезен простой и рациональный принцип Эйзенхауэра – разделите все накопившиеся работы на четыре категории по важности и срочности.

7. РАЗБЕЙТЕ РАБОТУ НА ЭТАПЫ

Весь объем работ разбейте на несколько маленьких этапов и по возможности делегируйте их выполнение другим. Каждый преодоленный этап позволит лучше прочувствовать, что вы успешно двигаетесь вперед и гора дел уменьшается.

8. СОЗДАЙТЕ ПРИЯТНЫЕ ОСТРОВКИ ОТДЫХА

Наслаждайтесь обедом и кофейными паузами вместе с коллегами, чтобы обсудить свежую информацию и идеи. Возможно, и часть деловых переговоров можно вести в неформальной атмосфере? Например, в теплое предвечернее время встречаясь с бизнес-партнерами на террасе кафе или на теннисных кортах. Это привнесет другую энергию и немного летних ощущений в рабочие будни.

9. СОХРАНЯЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РИТУАЛЫ

Может, во время отпуска вы начали бегать по утрам или заниматься йогой? Не отказывайтесь от этого – это идет на пользу вашему здоровью, закаляет волю и приумножает трудовой потенциал.

10. НАЧНИТЕ ПЛАНИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТПУСК!

Подведите отпускной баланс этого лета и обдумайте, чем бы вы хотели насладиться в следующий раз. Между прочим, исследования показывают, что лучше восстанавливать силы позволяет не один большой отпуск раз в год, а несколько коротких каникул продолжительностью в пять-десять дней раз в три месяца. Или после каждого объемного успешно завершенного проекта. Рассматривайте отдых как мотивирующий приз за хорошо сделанную работу!

И, наконец, не забывайте, что отдых и работа – это не отдельные миры. Отдых – необходимый для работы источник энергии. Впуская и в повседневную жизнь приятные моменты передышки, вы почувствуете, что стресса становится меньше. А сделать вы можете больше.

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