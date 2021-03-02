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На реках страны начался ледоход

Автор RUSRADIO LT 24

На реках Литвы начался ледоход. Жители страны делятся в соцсетях видами этого захватывающего явления.

А специалисты тем временем успокаивают, что особенно сильных стихийных бедствий, похоже, удастся избежать.
И все же жители некоторых районов должны подготовиться к возможным паводкам. В частности, запастись необходимыми продуктами, зарядить электроприборы.
Ну и, конечно же, любителям зимней рыбалки уже не следует выбираться на подтаявший лед.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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