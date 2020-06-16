Listen to «На следующей неделе начинаются экзамены на получение аттестата зрелости. Основная информация» on Spreaker.

Уже на следующей неделе, 22 июня, начинается экзаменационная сессия, которая продлится до 21 июля. Первым станет государственный экзамен по английскому языку, последним — госэкзамен по физике. А 22 июля начнется повторная сессия, которая продлится до 4 августа. Об этом напоминает Национальное агентство по образованию. Экзамены по литовскому языку и литературе, по математике, английскому языку и истории пройдут в начале основной сессии. По субботам в этом году экзамены проводиться не будут.

Сдавать экзамены в этом году планируют более 26 тысяч учащихся общеобразовательных и профессиональных школ. Больше всего учащихся будут сдавать госэкзамены по английскому языку и по математике — около 19 и около 16 тысяч соответственно. Ну и, конечно, экзамен по литовскому языку, который является обязательным для всех, — будут сдавать все желающие получить аттестат зрелости — из них около 17 тысяч выбрали государственный экзамен, около 8,5 тысяч — школьный.

Экзамены в этом году пройдут с повышенными требованиями безопасности. Сейчас решается, как лучше всего подготовить экзаменационные площади и обеспечить безопасность учащихся и экзаменаторов. Однако можно надеяться, что все пройдет без проблем. Основное отличие от прошлых лет — учащиеся будут сдавать экзамены группами по 9 человек, а в прошлом году в группах было по 14 ребят. На экзаменах будет увеличено расстояние между абитуриентами, им надо будет позаботиться и о защитных масках. Ну а температуру перед экзаменами измерять не будут.

Традиционно для получения аттестата на зрелость надо будет сдать два экзамена: обязательный по литовскому языку и литературе и еще один на выбор. Можно самостоятельно определиться, государственный или школьный это будет экзамен. Всего кандидаты могли выбирать не более 7 экзаменов.

Итак, напоминаем, что основная экзаменационная сессия на аттестат зрелости пройдет с 22 июня по 21 июля, а результаты будут объявлены к 5 августа.