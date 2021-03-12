На следующей неделе в школы столицы вернутся более 1100 учеников начальных классов

С понедельника в столичные школы вернутся еще более 1100 учеников начальных классов. Готовятся к этому и другие города.

В Вильнюсе с понедельника контактное обучение возобновляют еще три школы. В них уже были проведены так называемые групповые тесты на коронавирус ученикам, их семьям и педагогам с семьями.

Желание на таких условиях вернуться в классы выразили примерно 80-90% учеников столичных прогимназий Балтупю и Басанавичюса, а также начальной школы Vyturio.

По данным Министерства образования, желание присоединиться к возобновлению контактного обучения с применением группового тестирования выразили еще примерно 60 школ из 25 самоуправлений страны.

Часть из них смогут начать работу в ближайшее время. Все будет зависеть от способности самоуправлений организовать тестирование.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.