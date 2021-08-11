Отдых в Литве

На столичном Белом мосту появился трёхмерный тропический лес

Автор Анжелика Орлёнок 1
На столичном Белом мосту появился трёхмерный тропический лес

На столичном Белом мосту появилась новая уникальная 3D-инсталляция. Её цель – обратить внимание общественности на изменение климата и проблему исчезновения лесов.

Инсталляция представляет собой трёхмерный рисунок – тропический лес. Изображение позволяет перенестись в лес и вблизи посмотреть на обитающих там животных. Напомним, для того чтобы рисунок из «плоского» превратился в объемный, 3D, его надо рассматривать с определенной точки. Такое «правильное» место обозначено на Белом мосту изображением глаза.

Автор рисунка Саулюс Гуделявичус создаёт трёхмерные рисунки уже почти 10 лет, превратив хобби в работу. Помимо Литвы его рисунки можно увидеть в городах Латвии, Эстонии и России.

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