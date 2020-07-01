На столичном искусственном пляже появятся таблички на литовском языке

На искусственном пляже столичной Лукишской площади, рядом с надписями на английском языке, появятся и таблички на литовском. Повесить их обязала Вильнюсское самоуправление госинспекция по литовскому языку.

По мнению экспертов, надписи на английском нарушают установки закона о государственном языке. Власти столицы обещают, что таблички с надписями на литовском языке «Открытый пляж» и «Акулы – не плавать» будут по размеру больше, чем аналогичные надписи на английском языке.