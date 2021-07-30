На стриминговых платформах появился живой концерт Тины Кароль – «Tina Karol Cyber Show Atlas Weekend 2021 live», который состоялся в июле этого года.

Включив альбом, Вы погрузитесь в атмосферу самого масштабного музыкального фестиваля Восточной Европы «Atlas Weekend 2021». За два дня шоу посетило более 250 тысяч человек и более 150 тысяч посмотрели трансляцию на YouTube.

Это настоящий музыкальный взрыв драйва и харизмы от Тины Кароль.

Над музыкой и аранжировками работали музыканты из США и Украины. В живом исполнении звучит альбом «Красиво» и всеми любимые хиты певицы.

Предлагаем ощутить это вновь, погрузиться в атмосферу лайв шоу и зарядить свой день крутым настроением!

Будем рады поддержке и репостам на ваших ресурсах!

Альбом доступен на всех стриминговых платформах: Поем и танцуем этим летом #красиво!

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