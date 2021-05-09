На то, чтобы зарегистрироваться к специалисту, даётся 60 дней

Период регистрации пациента к врачу-специалисту продлён вдвое. Т еперь на то, чтобы зарегистрироваться на консультацию к специалисту, п осле получения направления от семейного врача у нас есть не 30, а 60 дней.

Минздрав утверждает, что таким образом будет экономиться время семейных врачей. Зачастую им приходилось повторно выписывать направления пациентам, которые не успевали вовремя ими воспользоваться.

Кроме того, во время карантина продлевать рецепты на лекарства смогут помогающие врачам медсестры.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.