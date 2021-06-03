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На трассе Вильнюс-Каунас пройдут ремонтные работы

Автор Анжелика Орлёнок 15
На трассе Вильнюс-Каунас пройдут ремонтные работы

На дороге Вильнюс-Каунас вновь будут проводиться масштабные ремонтные работы.  После их завершения данный отрезок трассы получит статус автомагистрали.

Предстоит заменить защитные ограждения, установить заборы от диких зверей, освещение. Также продолжится реконструкция полос для ускорения и замедления.

За Каунасом – на некоторых отрезках магистрали А1 по направлению к Клайпеде – также планируются ремонтные работы и обновление асфальтового покрытия.

Каунас и Лентварис тоже приводят в порядок дороги. Там проводятся реконструкция железнодорожного переезда и строительство нового тоннеля.

Так что тем, кто планирует поездки в Каунас или на море, можно посоветовать заранее изучить информацию о ремонте дорог на странице eismoinfo.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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