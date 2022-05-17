Помощь Украинцам

На TV3 появится новый канал на русском языке

Автор R•RADIO

Медиагруппа TV3 с начала июня будет транслировать новый канал. Как сообщается, зрители канала TV3 Plus найдут здесь озвученный на русский язык контент. Это будут телепередачи, сериалы и фильмы, которые приобретаются не в России.

На TV3 появится новый канал на русском языке

Ожидается, что таким содержанием заинтересуются не только местные русскоязычные жители, но и беженцы из Украины. TV3 отмечает, что канал будет транслироваться, чтобы восполнить пробел в информации на русском языке.

Предполагается, что новый канал обеспечит русскоязычную аудиторию, в том числе и беженцев из Украины, контентом на понятном им языке.

В данный момент в Литве зарегистрировано более 52 тысяч украинских беженцев. Ожидается, что в программе нового канала будут сериалы, фильмы и программы украинского производства, а также озвученные на русский язык голливудские фильмы, западная и литовская продукция.

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