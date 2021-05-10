Дороги Новости

На ул. С. Баторо временно изменится дорожное движение

Автор Евгений Русаков 26
На ул. С. Баторо изменится дорожное движение

С сегодняшнего дня и до конца мая на отрезке ул. С. Баторо между остановками общественного транспорта Рудянс и Шаудиклос изменится дорожное движение.

Будет ограничена допустимая максимальная скорость, а движение автомобилей будет направлено через разделительную зелёную зону на встречную полосу. Также возможны несоответствия в расписании автобусов 27, 37, 74 и 6G маршрутов. Убедительная просьба к водителям при движении на этом отрезке обязательно руководствоваться дорожными знаками.

Во время первого этапа ремонтные работы будут осуществляться по направлению из Новой Вильни в центр. По причине того, что пропускная способность на этом участке заметно снизится, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по ул. Милдос-Филарету-Рудянс или Милдос-Виршупё-Шило.

Столичное самоуправление приносит свои извинения за временные неудобства.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Германия вводит жесткий локдаун

Германия вводит жесткий локдаун

Автор RUSRADIO LT
фильм «Ёлки»

Найдено самое удобное место в самолете

Автор Эвелина Никанорова
На пасхальные выходные Вильнюс обещает шквал вакцин

На пасхальные выходные Вильнюс обещает шквал вакцин – приглашает желающих зарегистрироваться

Автор RUSRADIO LT
С сегодняшнего дня открываются магазины в торговых центрах

С сегодняшнего дня открываются магазины в торговых центрах

Автор Анжелика Орлёнок
50 cent

Книга 50 Cent станет сериалом Netflix

Автор Эвелина Никанорова
Квартал красных фонарей Амстердам

«Квартал красных фонарей» собираются убрать из Амстердама

Автор Эвелина Никанорова
По итогам снегопада...

По итогам снегопада…

Автор RUSRADIO LT

Правительство приняло решение о введении карантина на территории всей страны

Автор RUSRADIO LT

Вторая партия вакцины от гриппа – уже в Литве

Автор RUSRADIO LT