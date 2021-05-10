На ул. С. Баторо временно изменится дорожное движение

С сегодняшнего дня и до конца мая на отрезке ул. С. Баторо между остановками общественного транспорта Рудянс и Шаудиклос изменится дорожное движение.

Будет ограничена допустимая максимальная скорость, а движение автомобилей будет направлено через разделительную зелёную зону на встречную полосу. Также возможны несоответствия в расписании автобусов 27, 37, 74 и 6G маршрутов. Убедительная просьба к водителям при движении на этом отрезке обязательно руководствоваться дорожными знаками.

Во время первого этапа ремонтные работы будут осуществляться по направлению из Новой Вильни в центр. По причине того, что пропускная способность на этом участке заметно снизится, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по ул. Милдос-Филарету-Рудянс или Милдос-Виршупё-Шило.

Столичное самоуправление приносит свои извинения за временные неудобства.

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