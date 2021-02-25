Covid-19 Новости

На улице теперь можно ходить без защитных масок

Автор RUSRADIO LT 20
На улице теперь можно ходить без защитных масок

Отныне на улице мы можем ходить без защитных масок. Правда, только в том случае, если поблизости нет посторонних людей.

В помещениях маски остаются обязательными. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешено передвигаться между крупными городами и их районами. Но в целом передвижения по стране остаются ограниченными до середины марта. Карантин продлен до апреля.

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Правительство намерено увеличивать объемы тестирования. 

В самоуправлениях планируется тестировать разные группы людей – служащих, работников сферы культуры и др.

С этой недели бизнес уже может собирать счета за оплату тестирования работников. Расходы частично покроет государство – по 12 евро за каждый экспресс-тест на антитела. Проверять состояние здоровья работников необходимо регулярно.

По словам главы Минздрава Арунаса Дулькиса, более активное тестирование может ускорить и послабления условий карантина. А повернуть ситуацию в худшую сторону могут остановка спада показателей заболеваемости, недисциплинированное поведение людей и мутации вируса.

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В Литве установлено еще 11 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Столько их обнаружено в лаборатории после проверки почти 100 тестов. Шесть проб с британской мутацией вируса пришли из Вилкавишкиса, четыре из Каунаса, одна – из Мариямполе.

В целом на данный момент в стране известно о 12 случаях заражения британским штаммом коронавируса. Первый пациент уже поправился.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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