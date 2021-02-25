На улице теперь можно ходить без защитных масок

Отныне на улице мы можем ходить без защитных масок. Правда, только в том случае, если поблизости нет посторонних людей.

В помещениях маски остаются обязательными. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешено передвигаться между крупными городами и их районами. Но в целом передвижения по стране остаются ограниченными до середины марта. Карантин продлен до апреля.

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Правительство намерено увеличивать объемы тестирования.

В самоуправлениях планируется тестировать разные группы людей – служащих, работников сферы культуры и др.

С этой недели бизнес уже может собирать счета за оплату тестирования работников. Расходы частично покроет государство – по 12 евро за каждый экспресс-тест на антитела. Проверять состояние здоровья работников необходимо регулярно.

По словам главы Минздрава Арунаса Дулькиса, более активное тестирование может ускорить и послабления условий карантина. А повернуть ситуацию в худшую сторону могут остановка спада показателей заболеваемости, недисциплинированное поведение людей и мутации вируса.

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В Литве установлено еще 11 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Столько их обнаружено в лаборатории после проверки почти 100 тестов. Шесть проб с британской мутацией вируса пришли из Вилкавишкиса, четыре из Каунаса, одна – из Мариямполе.

В целом на данный момент в стране известно о 12 случаях заражения британским штаммом коронавируса. Первый пациент уже поправился.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.