Самоуправления

На виртуальной выставке – 33 проекта будущего вокзала

Автор Анжелика Орлёнок 5
На виртуальной выставке &#8211; 33 проекта будущего вокзала

Компания «Литовские железные дороги» совместно с Вильнюсским самоуправлением подготовили виртуальную выставку. На ней представлены 33 проекта переоборудования территории Вильнюсского вокзала.

Организаторы приглашают жителей и друзей столицы ознакомиться с вариантами того, как в будущем могут обновиться территория Вильнюсского вокзала и привокзальная площадь, а также новые пути сообщения между районами Науининкай и Науямиестис. Виртуальная выставка находится на страницах проекта Vilnius Connect.

Напомним, что эта выставка – часть международного архитектурного конкурса, который проходил с марта текущего года.

“Мы все с нетерпением ждем решения жюри. Но уже сейчас можем посмотреть на действительно впечатляющие идеи, предложенные лучшими архитекторами мира, и вместе пофантазировать о том, как будет выглядеть эта исключительная территория города”, – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

В июле международное жюри оценивало конкурсные работы. Среди критериев оценки были уникальность проекта, функциональность, стоимость услуг и т. д. Теперь до осени Комиссия по государственным закупкам будет проверять квалификацию поставщиков, проводить работу с документами. Победители станут известны только после завершения всех необходимых процедур. Призовой фонд составляет 120 тыс. евро. За лучший проект предусмотрен приз в размере 50 тыс. евро. Приз за второе место составит 30 тыс. евро, за третий – 20 тыс. евро.

Виртуальная выставка проектов

Источник

Метки:

Актуальные новости

ESO начнет менять старые счетчики на новые, «умные»

ESO начнет менять старые счетчики на новые, «умные»

Автор Анжелика Орлёнок
«Засучим рукава» &#8211; акция в поддержку вакцинирования

«Засучим рукава» – акция в поддержку вакцинирования

Автор RUSRADIO LT
Lazdynų Ryto bendruomenė представила 4 пешеходных маршрута по микрорайону Лаздинай

Lazdynų Ryto bendruomenė представила 4 пешеходных маршрута по микрорайону Лаздинай

Автор RUSRADIO LT
В Каунасском районе запланированы масштабные проекты

В Каунасском районе запланированы масштабные проекты

Автор Анжелика Орлёнок
Особое внимание полиции &#8211; самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Особое внимание полиции – самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Автор RUSRADIO LT
Лыжные комплексы ждут решения правительства

Лыжные комплексы ждут решения правительства

Автор RUSRADIO LT
До Пасхи карантинный режим не изменится

До Пасхи карантинный режим не изменится

Автор Евгений Русаков
Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю &#8211; правила проезда

Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю – правила проезда

Автор RUSRADIO LT
На крышах образовательных учреждений оборудуют солнечные модули

На крышах образовательных учреждений оборудуют солнечные модули

Автор RUSRADIO LT