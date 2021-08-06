На виртуальной выставке – 33 проекта будущего вокзала

Компания «Литовские железные дороги» совместно с Вильнюсским самоуправлением подготовили виртуальную выставку. На ней представлены 33 проекта переоборудования территории Вильнюсского вокзала.

Организаторы приглашают жителей и друзей столицы ознакомиться с вариантами того, как в будущем могут обновиться территория Вильнюсского вокзала и привокзальная площадь, а также новые пути сообщения между районами Науининкай и Науямиестис. Виртуальная выставка находится на страницах проекта Vilnius Connect.

Напомним, что эта выставка – часть международного архитектурного конкурса, который проходил с марта текущего года.

“Мы все с нетерпением ждем решения жюри. Но уже сейчас можем посмотреть на действительно впечатляющие идеи, предложенные лучшими архитекторами мира, и вместе пофантазировать о том, как будет выглядеть эта исключительная территория города”, – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

В июле международное жюри оценивало конкурсные работы. Среди критериев оценки были уникальность проекта, функциональность, стоимость услуг и т. д. Теперь до осени Комиссия по государственным закупкам будет проверять квалификацию поставщиков, проводить работу с документами. Победители станут известны только после завершения всех необходимых процедур. Призовой фонд составляет 120 тыс. евро. За лучший проект предусмотрен приз в размере 50 тыс. евро. Приз за второе место составит 30 тыс. евро, за третий – 20 тыс. евро.

Виртуальная выставка проектов

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