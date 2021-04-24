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На водоемах Литвы начался рейд “Плавай ответственно”

Автор Анжелика Орлёнок 20
На водоемах Литвы начался рейд “Плавай ответственно”

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды начали рейд на водоемах Литвы. Его задача – обеспечить соблюдение требований экологической безопасности «Плавай ответственно».

Инспекторы будут проверять, как и какими плавсредствами пользуются жители страны.

Согласно правилам и требованиям, далеко не на всех водоемах Литвы можно использовать моторные лодки. Есть также ограничения по мощности.

Рейд проходит с 20 апреля до 20 июня.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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