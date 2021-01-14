На возврат денег – всего 14 дней

Сейм Литвы упразднил порядок, согласно которому турагентства должны были возвращать деньги за несостоявшиеся поездки в течение 90 дней.

Теперь возвращать деньги полагается в течение двух недель, и этот порядок вступит в силу через месяц – 15 февраля.

Напоминаем, что Еврокомиссия неоднократно отмечала, что Литва нарушает права потребителей, установив 3-месячный срок возврата денег, и грозила штрафными санкциями. Теперь у туроператоров, начиная с 15 февраля, будет всего 14 дней, чтобы рассчитаться с клиентами.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.