На время карантина плановую вакцинацию никто не отменял

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Коронавирус и карантин не отменяют и других заболеваний. Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщает, что в первом квартале этого года было зарегистрировано восемь случаев менингококковой инфекции.

По сообщениям Центра, это на пять случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пациентов этого года — пятеро детей и трое взрослых. Центр инфекционных заболеваний и СПИДа напоминает, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения менингококковой инфекции.

Напоминаем, что менингококк внесён в календарь вакцинации для маленьких детей, а плановая вакцинация во время карантина продолжается.