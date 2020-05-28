На выходные — в гости к соседям

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Люди очень активно путешествуют в страны Балтии, утверждает глава пограничной службы. Руслан Любаев рассказал порталу LRT, что потоки туристов особенно растут к концу недели. С середины мая, когда было дано разрешение ездить по странам Балтии, количество граждан и транспортных средств, пересекающих границу Литвы и Латвии, выросло в 20 раз.

А со следующей недели на этой границе будет отменен и паспортный контроль. Кроме того, с 1 июня в Литву без соблюдения двухнедельной изоляции смогут приезжать люди из стран, где заболеваемость COVID-19 в течение последних двух недель не превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. Список стран огласит Минздрав.