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На Землю из космоса прилетело французское вино

Автор Эвелина Никанорова 25
вино из космоса

На Землю с Международной космической станции вернулась капсула SpaceX Dragon с необычным грузом — 12 бутылками французского вина и сотнями виноградных лоз. О завершении миссии вечером 13 января сообщили в твиттере компании Илона Маска.

Европейский стартап Space Cargo Unlimited отправил в космос вино еще в ноябре 2019 года. А вот виноградная лоза отправилась к МКС в марте 2020 года. Специалисты сделали это, чтобы разработать новые способы выращивания растений на Земле. Таким образом они надеются найти способ прокормить больше людей на планете.Каждая бутылка с французским вином была ради сохранности помещена в стальной цилиндр. Отмечается, что на борту МКС они оставались закупоренными. Кроме того, до конца февраля бутылки будут оставаться закрытыми. Далее одну или две отдадут на экспертизу сомелье в Бордо. Одни из лучших экспертов Франции проверят, как на вино и виноградные лозы за время пребывания в космосе повлияли микрогравитация и более сильное радиационное воздействие.Источник 

На Землю из космоса прилетело французское вино

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