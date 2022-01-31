Экология

На зимовку – в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

Автор Анжелика Орлёнок
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На Балтийском море и в районе Куршского залива зимуют около 10 тысяч птиц. Такие данные представили орнитологи.

На зимовку &#8211; в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

Основные зимовщики Литвы – водоплавающие из семейства утиных

Подсчет зимующих птиц традиционно проводится во многих европейских странах 15 января, в самой середине зимы. А затем орнитологические общества делятся своими результатами и наблюдениями.

Оказывается, среди зимующих в Литве птиц абсолютное большинство составляют водоплавающие птицы из семейства утиных. Например, хохлатые и большие крохали. Но встречаются также малые чомги и сизые чайки. Всего проводят зиму в нашей стране около 19 видов пернатых.

А вот большие бакланы или кормораны, которые живут многочисленными колониями в Юодкранте и доставляют немало головной боли прироохране, улетели на зимовку в теплые края. Однако в середине февраля они начнут возвращаться к гнездовьям. 

На зимовку &#8211; в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

Корморан

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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