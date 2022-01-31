На зимовку – в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

На Балтийском море и в районе Куршского залива зимуют около 10 тысяч птиц. Такие данные представили орнитологи.

Подсчет зимующих птиц традиционно проводится во многих европейских странах 15 января, в самой середине зимы. А затем орнитологические общества делятся своими результатами и наблюдениями.

Оказывается, среди зимующих в Литве птиц абсолютное большинство составляют водоплавающие птицы из семейства утиных. Например, хохлатые и большие крохали. Но встречаются также малые чомги и сизые чайки. Всего проводят зиму в нашей стране около 19 видов пернатых.

А вот большие бакланы или кормораны, которые живут многочисленными колониями в Юодкранте и доставляют немало головной боли прироохране, улетели на зимовку в теплые края. Однако в середине февраля они начнут возвращаться к гнездовьям.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.