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«Набери»: лиричная новинка от Миши Марвина

Автор Эвелина Никанорова 42
Миша Марвин

Миша Марвин выпустил новый сингл.

Композиция «Набери» с элементами поп-трэпа стала уже третьим релизом артиста с начала года. Здесь он снова делится своей фирменной любовной лирикой. Описывая нестабильные романтические отношения, Марвин старается сохранять позитивный настрой и верит, что дождётся заветного звонка от своей пассии.

Миша Марвин бодро начал 2021 год. Пока что он выпускает по синглу в месяц. В январе у артиста вышел трек «Фамилия», а в феврале — фит с Pasha Leem «Пьяный в такси».

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