Помощь Украинцам

Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

Автор R•RADIO

В интернет-пространстве начала работу виртуальная школа для детей из Украины. Там уже учится примерно 1 тысяча украинцев.

Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

В целом платформа рассчитана на 80 тысяч детей. Пользоваться платформой могут дети военных беженцев, находящихся не только в Литве, но и в Молдове, Румынии или любой другой стране.

В виртуальной школе преподают 24 учителя украинца, занятия начинаются с 15:00 часов.

Более подробная информация – на страницах сайта ukrainianschool.eu, там же все желающие могут финансово поддержать виртуальную школу.

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