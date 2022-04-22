Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

В интернет-пространстве начала работу виртуальная школа для детей из Украины. Там уже учится примерно 1 тысяча украинцев.

В целом платформа рассчитана на 80 тысяч детей. Пользоваться платформой могут дети военных беженцев, находящихся не только в Литве, но и в Молдове, Румынии или любой другой стране.

В виртуальной школе преподают 24 учителя украинца, занятия начинаются с 15:00 часов.

Более подробная информация – на страницах сайта ukrainianschool.eu, там же все желающие могут финансово поддержать виртуальную школу.