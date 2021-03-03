Началось декларирование доходов

Начинается декларирование доходов и имущества за прошедший год. В связи с карантином процесс будет проходить только по интернету.

А консультации, в случае необходимости, налоговики будут предоставлять по телефону.

Декларирование продлится два месяца, до 3 мая.

Налоговая инспекция в системе электронного декларирования приготовила данные почти для 2,5 млн жителей страны. Большинству из них достаточно будет просто проверить их – и подать декларацию.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.