Началась дистанционная проверка знаний десятиклассников

Сегодня началась дистанционная электронная проверка знаний учеников 10-х классов. Проверка проводится по двум обязательным предметам — это литовский язык и литература, а также математика.

Кроме того, добавляется предмет по выбору для учеников школ нацменьшинств — родной язык. Тестирование проходит несколькими потоками. Сегодня и завтра проверяются знания по литовскому языку. Во время проверки ученикам нельзя отключаться от системы и покидать рабочее место.

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А пока стало известно, что выпускники не блеснули знаниями по математике. Средний результат добровольной проверки знаний, проведенной в середине апреля, составил всего 40 баллов.

Об этом сообщило Министерство образования. Максимальное количество баллов набрал всего один процент молодых людей. Участие в электронной проверке знаний приняли примерно 14 тысяч, или восемь из десяти абитуриентов, которые намерены в этом году сдавать госэкзамен по математике. Министерство желает им использовать оставшееся время для консультаций и как можно лучше подготовиться к экзамену.

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И еще одна школьная новость. С 3 мая абитуриенты смогут вернуться к контактному или смешанному типу обучения , чтобы лучше подготовиться к экзаменационной сессии на аттестат зрелости.

Однако не все этому рады. Как пишет портал Delfi, многие 12-классники сомневаются в необходимости возвращаться за парты и не хотят рисковать. При этом пробное предэкзаменационное тестирование по математике, которое проходило на прошлой неделе, показало удручающие результаты. Государственный экзамен по математике будет проходить 18 июня, так что на подготовку осталось совсем немного времени.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.