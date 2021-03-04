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Началась ярмарка Казюкаса. В этом году – виртуально

Автор Анжелика Орлёнок 94
Началась ярмарка Казюкаса. В этом году - виртуально

Любимая всеми ярмарка Казюкаса в этом году из-за пандемии проходит в виртуальном пространстве. Ее можно посетить, не выходя из дома, по адресу  www.craftson.lt.

«Вероятно, для большинства участников традиционной ярмарки Казюкаса, создающих традиционные, ручной работы, изделия, большой вызов – создать и администрировать свой электронный магазин. А для посетителей – найти эти таланты. Я верю, что эта платформа поможет легко объединить творчество и мастерство, традиции и сегодняшние возможности, а главное – безопасно приобрести что-то оригинальное, красивое и особенное», – сказал один из инициаторов проекта Ренальдас Гражис.

Традиции ярмарки Казюкаса уходят корнями в далекое прошлое, в 1604 год. Ярмарка родилась из процессий по случаю дня Св. Казимира (4 марта), и проходила ежегодно в ближайшие ко дню Св. Казимира выходные.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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