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Началась экзаменационная сессия на аттестат зрелости

Автор Анжелика Орлёнок 23
Началась экзаменационная сессия на аттестат зрелости

В Литве началась экзаменационная сессия на аттестат зрелости. Сегодня прошел обязательный экзамен по литовскому языку и литературе.

Экзамен продлился 4 часа, и абитуриенты уже поделились своими постэкзаменационными впечатлениями.

Некоторые порадовались темам сочинений и отметили, что все прошло хорошо. Другие говорили, что самое главное — это получить положительную оценку и отмечали, что дистанционное обучение никому не пошло на пользу.

А мы напоминаем, что экзаменационная сессия на аттестат зрелости продлится до 2 июля включительно. Результаты будут оглашены не позднее 23 июля, а с 5 по 20 июля состоится повторная экзаменационная сессия.

Больше информации – по ссылке.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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