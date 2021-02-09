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Началась вакцинация педагогов. На очереди – пожилые люди

Автор RUSRADIO LT 26
Началась вакцинация педагогов. На очереди - пожилые люди

С сегодняшнего дня в Вильнюсе началась вакцинация педагогов. Желание пройти вакцинацию  выразили 7700 сотрудников образовательных учреждений. Ожидается, что они будут вакцинированы в ближайшие две недели.

На этом этапе будут вакцинированы сотрудники образовательных учреждений, работающие в начальных классах и детских садах. В приоритетную группу входят также учителя, которые работают в специальных школах или коррекционных классах.

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По плану, сразу после учителей начнется вакцинирование пожилых людей.

Сначала будут прививать 80-летних и старше, позже людей в возрасте от 75 до 70, после них 70-74, а затем 65-69-летних.

Людям старшей группы не следует беспокоиться по поводу регистрации на прививку. Поликлиники будут самостоятельно извещать каждого человека по телефону. Будут назначены дата, время, место и кабинет. Извещать будут либо работники поликлиники, либо добровольцы.

Пожилым людям, у которых есть проблемы с передвижением, могут обратиться по специальному телефону 8 (5) 2112555. Самоуправление обещает, что по возможности позаботится о тех, кто ограничен в движении.

По данным столицы, в Вильнюсе проживает 104600 людей старше 65 лет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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