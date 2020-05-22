Начали работу все подразделения Национального художественного музея
Май 22, 2020 09:30
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С сегодняшнего дня двери посетителям открывают все подразделения Национального художественного музея во всех городах страны.
В их числе — Вильнюсская картинная галерея, музей прикладного искусства, клайпедский музей часов, Музей янтаря в Паланге.
Все посетители и сотрудники музеев обязаны и дальше придерживаться всех требований карантина.