Listen to «Начали работу все подразделения Национального художественного музея» on Spreaker.

С сегодняшнего дня двери посетителям открывают все подразделения Национального художественного музея во всех городах страны.

В их числе — Вильнюсская картинная галерея, музей прикладного искусства, клайпедский музей часов, Музей янтаря в Паланге.

Все посетители и сотрудники музеев обязаны и дальше придерживаться всех требований карантина.