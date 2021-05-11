Начались обсуждения величины минимальной зарплаты

Трехсторонний совет начинает дискуссии о размерах роста минимальной зарплаты в следующем году.

На первом заседании представители правительства, работодателей и профсоюзов выслушают экономические прогнозы Центробанка страны. Опираясь на них, можно будет прогнозировать конкретный размер минималки.

Между тем представители профсоюзов, по данным портала LRT, уже сейчас уверены, что в связи с ростом цен обязан расти и минимальный заработок. В свою очередь, работодатели отмечают, что увеличение минимума может быть болезненным для региональных бизнесов. Особенно во время продолжающейся пандемии. Кроме того, повышение минимальной зарплаты, которую можно платить только за неквалифицированный труд, вызывает необходимость поднимать оклады работникам-специалистам. Сейчас минимальная зарплата составляет 642 евро «на бумаге».

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.