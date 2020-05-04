Listen to «Начались работы по реконструкции перекрестка на ул. Лиепкальне» on Spreaker.

Этой ночью начались работы по реконструкции одного из самых оживленных перекрестков столицы — на ул. Лиепкальне. Поэтому перекресток теперь закрыт, а автомобили направляются по другим дорогам. Водителям следует внимательно следить за знаками, указывающими на объезды.

Движение на этом перекрестке будет значительно изменено до начала августа. Пока идет реконструкция, на территории проложены временные дороги и кольцевые перекрестки, а также временные пешеходные дорожки с переходами и автобусными остановками. Маршруты общественного транспорта не изменились.

По данным самоуправления, спустя пару лет, после полной реконструкции перекрестка улиц Лиепкальне, Жирню и Минского шоссе, будет обеспечено более удобное и безопасное сообщение, решится также проблема пробок. А пока власти Вильнюса просят жителей столицы проявить терпение.