Начались съемки третьего сезона «Ведьмака»

Netflix известил о начале съемок третьего сезона сериала «Ведьмак», созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.

На представленном в соцсетях закадровом фото Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифэр) в своих образах находятся в заснеженной локации. На своих ресурсах создатели сериала не указали местоположение, однако известно, что проект снимается в Словении.

В третьем сезоне Геральту предстоит спасать Цири от преследующих ее зловещих сил. Он прячет ее и пытается защитить свою недавно воссоединившуюся семью. Чтобы Цири могла продолжить магическое обучение, Йеннефер ведет их в защищенную крепость Аретузу. Там она надеется узнать больше о нераскрытых способностях девочки. Однако герои обнаруживают, что попали прямо в эпицентр сражений, где царят политическая коррупция, темная магия и предательство. Злу нужно дать отпор и поставить все на карту, рискуя потерять друг друга навсегда.

Точная дата выхода третьего сезона пока не объявлена, но ориентировочно зрители его должны увидеть в 2023 году.

Источник: InterMedia