Начальные школы и салоны красоты планируется открывать первыми

Как только появится возможность, в первую очередь будут открыты начальные школы, а также салоны красоты. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, с салонами красоты дело обстоит несколько проще, так как там меньше людей контактируют между собой и легче регулировать поток посетителей. В школах организовать процесс гораздо сложнее.

Напоминаем, что рассматривается возможность привить в приоритетном порядке учеников выпускных классов. А президентская администрация настаивает на том, чтобы и учителя были привиты в числе первых. По словам главы государства, учителей также необходимо каждую неделю профилактически тестировать на коронавирус.

Предполагается, что антигенные экспресс-тесты для широкого пользования поступят в Литву во второй половине февраля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.