Covid-19 Новости

Начальные школы и салоны красоты планируется открывать первыми

Автор RUSRADIO LT 26

Как только появится возможность, в первую очередь будут открыты начальные школы, а также салоны красоты. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, с салонами красоты дело обстоит несколько проще, так как там меньше людей контактируют между собой и легче регулировать поток посетителей. В школах организовать процесс гораздо сложнее. 

Напоминаем, что рассматривается возможность привить в приоритетном порядке учеников выпускных классов. А президентская администрация настаивает на том, чтобы и учителя были привиты в числе первых. По словам главы государства, учителей также необходимо каждую неделю профилактически тестировать на коронавирус.

Предполагается, что антигенные экспресс-тесты для широкого пользования поступят в Литву во второй половине февраля. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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