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Начало круизного сезона в Клайпеде запаздывает из–за карантина.

По словам директора Информационного центра туризма и культуры Ромены Савицкене, одна компания подтвердила свое прибытие в начале августа, но и это неясно, так как нет подтверждения о принятии судна другими портами. Основной базой круизного туризма на Балтике является Санкт-Петербург, а в России число заражений остается высоким, и поэтому перспективы сезона остаются неясными. От отсутствия судов и туристов страдает экономика города-порта, особенно сфера услуг.