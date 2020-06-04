Listen to «Началось опрыскивание лесов Дзукии от вредителя — шелкопряда-монашенки» on Spreaker.

Гусеницы этого мотылька пожирают хвою елей и сосен, а также питаются листьями деревьев и даже травой, нанося большой ущерб лесам.

Единственный способ предотвратить распространение вредителя на незараженные территории — опрыскивание специальным препаратом. Процесс в лесничествах Сталу, Вейсиею, Перлойи и Марцинконис, если позволят погодные условия, займет несколько дней. Позже намечено опрыскивать и леса Юодкранте и Ниды.

Используемый препарат безопасен для других насекомых, в том числе для пчел, а также для людей, животных и растений. Однако на обрабатываемых территориях все же вывешиваются предупреждения, что во время опрыскивания, и еще сутки после его завершения, посещать эти леса запрещено.