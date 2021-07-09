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Начался фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

Автор Анжелика Орлёнок 27
Начался фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

Наступают выходные. Для тех, кто соскучился по культурным мероприятиям, в ближайшие дни в разных местах страны – фестиваль “живой археологии” в Кернаве и другие интересные события.

В Кернаве сегодня начался фестиваль старинных ремёсел, военного дела и музыки «Дни живой археологии в Кернаве». Праздник продлится три дня — до воскресенья включительно. Билеты на мероприятие стоят недорого, но посетить его смогут лишь обладатели заветного «паспорта возможностей». Более подробная информация – на страничке мероприятия в фейсбуке. Полная программа фестиваля – здесь и здесь.

Начался фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

Фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

В Вильнюсе со вчерашнего дня и до воскресенья проходит Международный фестиваль уличных театров – SPOT. Тема фестиваля в этом году — движение в городе. Фестиваль проводится под патронажем столичного самоуправления при содействии Совета по культуре, Французского института и Испанского культурного фонда. Программу фестиваля можно найти на страницах Вильнюсского самоуправления или Menų spaustuvė.

Начался фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

Фестиваль SPOT. Фото – Дэйнюс Путинас

Завтра, 10 июля, в Ниде откроет свои двери новый Музея янтаря, состоящий из экспонатов частной коллекции. Его основатели – уже открывшие одну галерею-музей янтаря в Неринге Виргиния и Казимерас Мизгирисы. Новый музей станет символическим подарком самоуправлению, к которому в этом году перешел титул Культурной столицы Литвы. В музее будут представлены редкие виды янтаря, янтарные изделия, созданные из этого минерала. Помимо этого, гостей ждет виртуальный тур по музею. Оборудовано в здании и пространство для практических занятий.

Начался фестиваль «Дни живой археологии в Кернаве»

Фото из архива основателей музея

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