Начался новый учебный год. Он проходит в контактном режиме

Сегодня – День знаний и науки. Новый учебный год начался во всех школах, вузах и профессиональных училищах страны. И хотя специалисты обеспокоены растущим распространением коронавируса, весь учебный процесс решено проводить в контактном режиме.

Руководство страны высказывает пожелания, чтобы контактное обучение – в классах и аудиториях – продолжалось как можно дольше. Для этого учебный процесс будет проходить с соблюдением ряда обязательных ограничений. Кроме младших школьников, всем ученикам и студентам в помещениях обязательно следует находиться в масках. Хотя ни прививки, ни тестирование школьников не являются обязательными, все образовательное сообщество призывается добровольно вакцинироваться или хотя бы регулярно проверяться на коронавирус. При этом студенты, не имеющие «паспорта возможностей», смогут учиться только в удаленном режиме.

Если эпидемиологическая ситуация значительно ухудшится, правительство может принять решение о переходе на удаленное обучение. Но и в этом случае ученики начальных классов останутся в школах. А абитуриенты в любом случае вернутся в школы с февраля.

Для справки. В школы нашей страны в этом году отправились почти 325 тысяч учеников, из них первоклашек – более 28 тысяч. А закончат школы в этом учебном году более 22 тысяч выпускников. В профучилищах будут учиться примерно 29 тысяч человек, в вузах – почти 105 тысяч. Из них почти 19 тысяч – первокурсники.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.