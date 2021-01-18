Начался сбор шишек, которые помогут в восстановлении лесов

Литовские лесники начали сбор шишек.

Шишки отправятся в специальные шелушители, где затем будут отобраны самые лучшие семена елей и сосен. Из них будут выращены качественные деревья. Ежегодно лесники собирают до 2,5 тысяч килограмм семян деревьев, которые хранятся на специальных складах. Шишки собирают не с любых, а только с семенных лесных плантаций и из генетических заповедников. Кстати, в этом году, по словам специалистов, еловый урожай очень низкий, так что шишек будет собрано мало. Но это нормально – на наших елях обильный урожай шишек созревает каждые 5-7 лет. Из отобранных ценных семян ежегодно выращивается около 50 млн качественных саженцев, большая часть которых используется для восстановления лесов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.